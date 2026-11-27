Sono sette i turni della guardia medica che resteranno scoperti nel fine settimana, da venerdì 27 a domenica 29 novembre, nei distretti sanitari di Oristano e Ales-Terralba. La Asl ha comunicato il calendario delle aperture e delle interruzioni del servizio di continuità assistenziale, mentre nel distretto di Ghilarza-Bosa tutti i presidi saranno operativi.

Nel distretto di Oristano sono tre i turni non attivi: a Samugheo venerdì 27 novembre dalle 20 alle 8 del giorno successivo, a Oristano sabato 28 novembre dalle 20 alle 8 e a Riola Sardo domenica 29 novembre dalle 8 alle 20.

Nel distretto di Ales-Terralba le interruzioni riguarderanno Uras, sabato 28 novembre dalle 10 alle 8 di domenica, Villa Sant’Antonio sabato dalle 10 alle 20 del giorno successivo, Ales domenica dalle 8 alle 8 di lunedì e Mogoro domenica dalle 20 alle 8 di lunedì.

Restano invece operativi gli altri presidi dei distretti di Oristano e Ales-Terralba. Nessuna interruzione è prevista nel distretto di Ghilarza-Bosa.

Per sapere quale sia la guardia medica attiva più vicina e contattare il medico di turno è possibile chiamare il numero unico 116117, gratuito e attivo 24 ore su 24. La Asl 5 precisa inoltre che sono in corso azioni per aumentare il numero dei turni coperti.

Nota: nel comunicato i turni scoperti sono sette, non sei: tre nel distretto di Oristano e quattro in quello di Ales-Terralba.