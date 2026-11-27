Il consigliere regionale oristanese del Gruppo Misto Emanuele Cera è tra i firmatari di un'interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde e all'assessore degli Enti Locali Francesco Spanedda sulla delibera della Giunta regionale che destina 15 milioni di euro del programma di rigenerazione urbana esclusivamente ai dieci comuni appartenenti alle Unioni Costa del Sinis Terra dei Giganti e Parte Montis.

Una scelta che Cera contesta duramente, non tanto per il finanziamento assegnato ai territori interessati quanto per le modalità con cui è stato deciso. «Non sono contrario al finanziamento concesso alle due Unioni, sia ben chiaro», precisa il consigliere. «Questo non è un modo serio e trasparente di amministrare la cosa pubblica, senza il rispetto delle regole di trasparenza, equità e pari opportunità di trattamento e senza nessuna evidenza pubblica».

Secondo Cera, il nodo centrale riguarda il metodo adottato dalla Giunta regionale. A suo giudizio sarebbero state accantonate le procedure normalmente previste per l'accesso ai fondi pubblici: nessun bando, nessuna graduatoria, nessuna valutazione comparativa dei progetti e nessuna motivazione che giustifichi la scelta di quei territori rispetto al resto della Sardegna. «Per agevolare dieci comuni se ne penalizzano 367, cioè la quasi totalità dell'Isola», sottolinea. «Quelle risorse appartengono a un programma pensato per tutti e sono state sottratte a tutti per essere date a pochi».

Il programma finanzia interventi di recupero e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici, la realizzazione di aree verdi e luoghi di aggregazione e inclusione sociale, oltre ad opere per la sicurezza dei centri abitati. Esigenze che, secondo il consigliere, riguardano l'intero territorio regionale, in particolare i piccoli comuni che combattono contro spopolamento e degrado urbano.

Cera chiama anche in causa l'Anci Sardegna e i sindaci dei comuni esclusi, invitandoli a prendere posizione. «Chi rappresenta i comuni dovrebbe essere il primo a pretendere regole uguali per tutti. Se una scelta del genere passa sotto silenzio, domani può toccare a qualunque altro territorio».

Attraverso l'interrogazione, Cera chiede alla Giunta di chiarire le ragioni della decisione, verificare se il sistema delle autonomie locali sia stato consultato e valutare una revisione del provvedimento prima dell'assegnazione definitiva delle risorse. «L'equilibrio territoriale non è una concessione», conclude Cera, «ma un dovere della Regione verso tutti i sardi».