Per la prima volta Marrubiu si prepara a vivere l’atmosfera natalizia delle grandi località con una novità destinata ad attirare famiglie, bambini e appassionati da tutto il territorio. Giovedì 3 dicembre, alle 17, in piazza Amsicora, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una delle più grandi dell’intera Sardegna, che resterà aperta fino al 7 gennaio accompagnando cittadini e visitatori per tutto il periodo delle festività.

L'attrazione, rappresenta uno degli appuntamenti centrali del programma “Marrubiu: La Magia del Natale”, pensato per animare il paese con iniziative dedicate a grandi e piccoli. Per il taglio del nastro è stato organizzato un pomeriggio ricco di spettacoli e intrattenimento, capace di trasformare il cuore del paese in un autentico villaggio natalizio. Tra le attrazioni principali ci sarà “White Xmas”, lo spettacolo curato dai Superanimatori, che porterà in scena alcuni dei personaggi più amati dai bambini. Spazio al suggestivo mondo di Frozen, con la presenza dell’orso polare bianco e di Irina, la Regina dei Ghiacci e delle Nevi, protagonista di uno spettacolo di bolle di sapone giganti capace di regalare effetti scenografici e atmosfere da favola.

A fare da colonna sonora all’evento saranno le immancabili musiche natalizie, mentre l’animazione speciale di Kry Fisso Ridendo contribuirà a rendere ancora più coinvolgente e festoso il pomeriggio inaugurale. La pista di pattinaggio sarà poi a disposizione del pubblico per oltre un mese: dal lunedì al venerdì sarà aperta dalle 16 alle 22, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà possibile pattinare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23.30.