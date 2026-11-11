Nuovo risultato per la Provincia di Oristano sul fronte dell'edilizia scolastica. Attraverso il bando regionale per gli impianti sportivi, rivolto alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'Ente ha ottenuto un finanziamento di 407mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle aree sportive esterne dell'Istituto Polivalente di Terralba.

Il finanziamento si aggiunge a quello già ottenuto per la palestra di Bosa, proseguendo il lavoro della Provincia per la riqualificazione degli spazi sportivi scolastici. La Provincia curerà le successive fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

«Questi fondi premiano il lavoro del Settore Edilizia e Istruzione della Provincia e la nostra capacità di intercettare le risorse regionali», sottolinea il presidente, Paolo Pireddu. «Abbiamo individuato questo intervento come una priorità per restituire agli studenti del Terralbese impianti sportivi moderni, funzionali e sicuri. È un passo concreto nel lavoro che portiamo avanti per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche e garantire ai nostri ragazzi spazi adeguati per la crescita e la formazione».

Per il Consigliere delegato all'Istruzione, Claudio Pinna, «in occasione del sopralluogo al Polivalente avevo potuto constatare direttamente le criticità delle aree sportive esterne e la necessità di un intervento di riqualificazione. Gli spazi per lo sport sono parte integrante della scuola: la loro qualità incide sulle opportunità che offriamo agli studenti, sia nell'attività didattica sia nei momenti di socialità».

«Questo finanziamento ci consente ora di dare una risposta concreta a quelle esigenze. Il lavoro proseguirà a adeguare il progetto alle risorse assegnate e procedere verso la realizzazione delle opere. L'obiettivo è recuperare la piena funzionalità degli spazi interessati, con soluzioni sicure e durature. È un impegno che si inserisce nel percorso più ampio che stiamo portando avanti, grazie al lavoro e all'impegno degli uffici, per migliorare le condizioni degli edifici e degli ambienti scolastici della provincia».

Soddisfazione anche da parte del Consigliere provinciale, Andrea Grussu:«È una bella notizia per Terralba e per i ragazzi del territorio che frequentano il Polivalente. Riqualificare questi spazi significa migliorare concretamente la loro esperienza scolastica, offrendo luoghi più sicuri e funzionali per lo sport e la socialità. Un investimento importante per la nostra comunità e per il ruolo che l'istituto svolge al servizio dei comuni del Terralbese».

L'intervento interesserà le aree sportive esterne dell'Istituto Polivalente di via Rio Mogoro: ripristino completo della pista e delle pedane per salto in lungo, salto in alto e lancio del peso e rifacimento integrale della superficie per pallacanestro e pallavolo.