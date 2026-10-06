Non soltanto nei grandi teatri e i principali palcoscenici, anche nei centri della provincia, l'autunno si annuncia ricco di proposte, puntando sulla cultura come strumento di crescita.

A Terralba torna l’appuntamento proposto dall'associazione Origamundi con "Giovane Teatro Diffuso", rassegna ospitata al Teatro comunale e sostenuta da Regione, Comune, Fondazione di Sardegna.

«Manifestazioni come questa - afferma il direttore artistico Ivano Cugia – dimostrano come sia possibile creare occasioni di incontro e crescita direttamente nei territori, senza dover necessariamente fare riferimento ai grandi centri urbani».

Prenderà il via l'11 ottobre con "Diario di un triceratopo", spettacolo prodotto da Il Crogiuolo e rivolto ai bambini dai sei anni in su. Seguirà, il 18 ottobre, "Cammina... Cammina... Lucertolina", tratto da una fiaba di Maria Lai e prodotto da Fueddu e Gestu, mentre il 25 ottobre sarà la volta de "La regina della cenere" di Tragodia Teatro, pensato anche per i più piccoli.

La rassegna si concluderà il primo novembre con "L'enigma di Leonardo da Vinci", produzione Origamundi.

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