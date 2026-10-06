Avanti con la riqualificazione. La giunta comunale di San Vero Milis ha approvato la terza variante in corso d’opera (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) relativa agli interventi di riqualificazione della viabilità, del verde attrezzato e dell’arredo urbano nel centro abitato.

La modifica si è resa necessaria dopo che, durante gli scavi, sono emerse criticità impreviste nei sottoservizi, in particolare nelle reti idriche, fognarie e per la raccolta delle acque meteoriche. Le verifiche hanno evidenziato tubazioni deteriorate, condotte ostruite e interferenze che non erano state rilevate nella fase progettuale.

Particolare attenzione è stata dedicata a via Santa Barbara, dove la rete idrica presenta allacci ormai vetusti e soggetti a frequenti rotture, mentre la condotta delle acque bianche risulta fortemente compromessa. Per evitare di realizzare una nuova pavimentazione destinata a essere nuovamente manomessa in caso di guasti, il Comune ha scelto di intervenire preventivamente sui sottoservizi.

La variante prevede la sostituzione degli allacci idrici, interventi sulla rete fognaria, una nuova linea per la raccolta delle acque meteoriche e nuove caditoie. Sarà inoltre rifatto il manto stradale, con una pavimentazione più resistente, estesa sull’intera sezione interessata dai lavori.

Il nuovo quadro economico dell’opera ammonta complessivamente a 740 mila euro.

(Unioneonline/En.Ne.)

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