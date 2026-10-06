Anche i bambini che abitano nella frazione di Pardu Nou potranno raggiungere la scuola utilizzando lo scuolabus messo a disposizione dal Comune.

Il servizio è partito oggi 6 ottobre. Si tratta di sette bambini della scuola primaria che viaggeranno assieme ai 21 di Siamaggiore in direzione Solarussa dove sono presenti le scuole. Per consentire l'inserimento della nuova utenza è stato modificato il percorso.

Il sindaco di Siamaggiore, Davide Dessì: «Il senso della collaborazione tra Comuni è mettere insieme risorse, competenze e capacità organizzative per raggiungere risultati concreti e migliorare i servizi a disposizione dei cittadini. Il diritto allo studio, la tutela delle famiglie e la qualità dei servizi per i nostri bambini e ragazzi rappresentano una priorità. Perché quando le Amministrazioni collaborano, il territorio cresce e i servizi migliorano».

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