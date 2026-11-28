Il Capodanno 2027 di Oristano entra nella fase operativa e il conto alla rovescia è già iniziato. Mancano infatti pochi giorni alla scadenza del 3 dicembre, termine entro il quale gli enti interessati dovranno presentare la propria candidatura per la co-progettazione e l’organizzazione della festa di San Silvestro in piazza Roma. Un passaggio che, in fondo, era già stato delineato nei giorni scorsi dalle dichiarazioni del presidente della commissione Cultura, Antonio Iatalese, che aveva indicato proprio nel bando il primo passo verso la scelta dell’organizzazione e del protagonista della serata.

La procedura punta a coinvolgere uno o più enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, con esperienza nella gestione di concerti ed eventi musicali. La proposta dovrà prevedere un artista o più artisti per lo spettacolo principale, oltre a eventuali appuntamenti di contorno. Tutto dovrà essere compatibile con le caratteristiche di piazza Roma e con la capienza del centro storico, stimata in circa 4.500 persone.

Il Comune mette a disposizione un contributo massimo di 191mila euro, Iva inclusa, destinato al rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. I proponenti dovranno garantire anche una quota di cofinanziamento, attraverso risorse proprie, beni e servizi o sponsorizzazioni private. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 3 dicembre tramite Pec.

Sul fronte artistico, invece, resta aperto il capitolo dei nomi. Tra le ipotesi circolate e già anticipate, Giusy Ferreri continua a essere in prima fila, insieme a Bambole di Pezza e Jake La Furia. Nella rosa delle possibili alternative sono stati citati anche Nomadi e Tiromancino. Per ora nessuna conferma ufficiale: la scelta arriverà con il progetto organizzativo e con la definizione delle risorse disponibili per la notte di San Silvestro.