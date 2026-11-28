Il suo nome era stato svelato lo scorso anno, ora ci sarà la presentazione e la Sartiglia 2027 ha tutti i nomi. Il prossimo 7 dicembre, nella storica sede della Pro Loco di Oristano, in concomitanza con la presentazione de su Cumpoidoreddu, Laura Firinu, la presidente Ilaria Canu e il direttivo riceveranno ufficialmente Claudia Bianco, la giovane amazzone scelta per vestire i panni di Eleonora d'Arborea nell'edizione della prossima giostra.

La scelta della Pro Loco di procedere con una nomina anticipata di un anno si è rivelata fondamentale: ha infatti consentito alla giovane di avviare da mesi una preparazione mirata con la sella all’amazzone, un percorso affrontato con grande determinazione nonostante le comprensibili difficoltà tecniche iniziali.

​Per l’occasione, Eleonora monterà Posidon, un affidabile Sella Italiano di 18 anni già abituato a gestire la folla e il clima delle processioni.

Ad accompagnarla nel corteo ci saranno le due migliori amiche d’infanzia, Gaia Luna Starita e Michela Orrù, affiancate dalla proprietaria del cavallo, Federica Saba, nel ruolo di ancelle, insieme al paggetto Luciano Serra, giovane allievo proveniente dal team dell’istruttrice Angela Lanzetta. ​

Il programma di avvicinamento alle giornate clou entrerà presto nel vivo: per abituare Posidon all’atmosfera e ai ritmi della giostra sono infatti previste sessioni di prova in scuderia insieme ai tamburini e passeggiate nel centro cittadino, mentre saranno programmate a breve le date per le prove dei costumi. Tra la gratitudine verso chi la sostiene in questo percorso e la piena consapevolezza dell’emozione legata all'ingresso in Sa Sea de Santa Maria, Claudia guarda ora con impegno alle giornate del 7 e del 9 febbraio, con l’obiettivo di onorare al meglio un ruolo così prestigioso per la tradizione oristanese.