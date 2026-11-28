Il suo nome era stato svelato lo scorso anno, ora ci sarà la presentazione e la Sartiglia 2027 ha tutti i nomi. Il prossimo 7 dicembre, nella storica sede della Pro Loco di Oristano, in concomitanza con la presentazione de su Cumpoidoreddu, Laura Firinu, la presidente Ilaria Canu e il direttivo riceveranno ufficialmente Claudia Bianco, la giovane amazzone scelta per vestire i panni di Eleonora d'Arborea nell'edizione della prossima giostra.
La scelta della Pro Loco di procedere con una nomina anticipata di un anno si è rivelata fondamentale: ha infatti consentito alla giovane di avviare da mesi una preparazione mirata con la sella all’amazzone, un percorso affrontato con grande determinazione nonostante le comprensibili difficoltà tecniche iniziali.
Per l’occasione, Eleonora monterà Posidon, un affidabile Sella Italiano di 18 anni già abituato a gestire la folla e il clima delle processioni.
Ad accompagnarla nel corteo ci saranno le due migliori amiche d’infanzia, Gaia Luna Starita e Michela Orrù, affiancate dalla proprietaria del cavallo, Federica Saba, nel ruolo di ancelle, insieme al paggetto Luciano Serra, giovane allievo proveniente dal team dell’istruttrice Angela Lanzetta.
Il programma di avvicinamento alle giornate clou entrerà presto nel vivo: per abituare Posidon all’atmosfera e ai ritmi della giostra sono infatti previste sessioni di prova in scuderia insieme ai tamburini e passeggiate nel centro cittadino, mentre saranno programmate a breve le date per le prove dei costumi. Tra la gratitudine verso chi la sostiene in questo percorso e la piena consapevolezza dell’emozione legata all'ingresso in Sa Sea de Santa Maria, Claudia guarda ora con impegno alle giornate del 7 e del 9 febbraio, con l’obiettivo di onorare al meglio un ruolo così prestigioso per la tradizione oristanese.