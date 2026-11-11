In mezzo secolo ha dato voce a migliaia di oggetti e utensili della tradizione contadina, artigianale e domestica lussurgese. Ne ha raccontato l’utilizzo, gli ha dato un'anima, ha evitato di farli cadere nell’oblio. Ha istruito i giovani lussurgesi che non hanno conosciuto la società pre-industriale del secolo scorso e oggi festeggia 50 anni di vita il museo della Tecnologia contadina “Maestro Francesco Salis". È una delle prime collezioni etnografiche d’Italia di arnesi e oggetti dei mestieri: dai falegnami, ai carpentieri, dai vignaioli ai coltivatori e pastori fino ai gualchierai. Ideato e realizzato nel 1976 dal Maestro Salis con i ragazzi del gruppo del Centro di Cultura Popolare, oggi custodisce 2mila preziosi manufatti frutto dell’ingegno lussurgese utilizzati un tempo per rendere più efficiente e agevole, e meno dura, la vita quotidiana nei campi, nelle botteghe e in casa.

Per festeggiare il compleanno il Centro per l’Educazione Permanente lussurgese, con il coordinamento scientifico dell’antropologo Felice Tiragallo, ha organizzato tre giorni di incontri, dibattiti, visite guidate al museo, per tenere viva la memoria di un passato che rappresenta le radici culturali della comunità lussurgese, e riflettere sul valore della memoria, delle tradizioni e della cultura materiale.

Sabato 14 presso il Centro di Cultura Popolare alle 16 il convegno “Le radici: costruire il patrimonio”. Intervengono Maria Arca presidente del Centro di Cultura Unla lussurgese, Fabrizio Frongia della Soprintendenza archivistica per la Sardegna, la studiosa Mariangela Deidda, Felice Tiragallo antropologo dell’Università di Cagliari, quindi gli studiosi Tatiana Cossu e Alessandro Di Guglielmo dell’Ateneo cagliaritano, infine Nicolò Atzori dell’Università di Sassari, arricchiti dagli interventi dei protagonisti della nascita e sviluppo del Museo.

Domenica 15 sempre al Centro di Cultura inizio alle 9.30, la conferenza “Le radici guardano avanti” con Pietro Clemente già professore dell’Università di Firenze, Alessandra Broccolini dell’Università La Sapienza di Roma ed Elena Giangiulio direttore del Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada. Portano i saluti Vitaliano Gemelli presidente dell’UNLA nazionale e Marcello Marras direttore dell’UNLA di Oristano, quindi il consigliere regionale Diego Loi e il sindaco di Santu Lussurgiu Antonello Cadau.

Venerdì 13 e sabato 14 i giovanissimi alunni lussurgesi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado saranno i giovani Ciceroni e guideranno le visite al Museo.

L’evento è organizzato dal Centro di Cultura per l’Educazione permanente, con il sostegno del Comune di Santu Lussurgiu e della Regione Sardegna, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu. Il patrocinio dell’ISRE e la collaborazione della Pro Loco lussurgese, Università degli Studi di Cagliari e UNLA nazionale.