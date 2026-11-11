Il tempo di modificare il regolamento comunale e sarà nuovamente possibile seguire la diretta streaming del Consiglio comunale di San Vero Milis. Lo riferisce l'assessore Agnese Fenu, presidente della Commissione permanente Statuto e Regolamenti, dopo che ieri il consigliere di opposizione Andrea Atzori ha dichiarato di aver presentato la richiesta di inserire l'esame della modifica regolamentare come priorità assoluta e primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organismo.

Fenu fa il punto: «L'Amministrazione comunale opera nel pieno rispetto della legalità, della trasparenza e delle regole che disciplinano l'attività amministrativa. In questa direzione si inserisce la sospensione temporanea delle dirette streaming del Consiglio comunale, resa necessaria dall'assenza, nel vigente regolamento, di una specifica disciplina che ne regolamenti le modalità di trasmissione anche in osservanza alla normativa sulla privacy. Una scelta di responsabilità, non certo di chiusura o di limitazione della partecipazione dei cittadini. L'obiettivo è individuare un quadro normativo chiaro e corretto, attraverso l'esame della questione in Commissione Statuto e Regolamenti. A conferma di ciò, è già prevista la convocazione della Commissione competente per l'esame preliminare e per l'aggiornamento del regolamento, affinché si possa individuare un percorso chiaro e conforme alle norme per il ripristino delle trasmissioni».

Ma non solo. «Parallelamente - continua l'assessora Agnese Fenu - come amministrazione abbiamo intrapreso, un progetto di rinnovamento tecnologico dell'aula consiliare, per dotarla di strumenti moderni e professionali: microfoni, sistema di diffusione audio, monitor interattivo da 86 pollici e telecamera 4K. Un investimento che punta a migliorare la qualità delle sedute, la comunicazione istituzionale e le future trasmissioni pubbliche».