Come si costruisce un’esperienza professionale in un altro Paese europeo? Sarà questo il tema del Laboratorio di orientamento EURES Targeted Mobility Scheme (TMS), in programma domani, giovedì 8 ottobre alle ore 16 presso la sede della Provincia di Oristano. L’iniziativa è promossa da Eurodesk Italy in collaborazione con il Centro Eurodesk della Provincia di Oristano e con la rete nazionale EURES Italia. Finanziata dalla Commissione europea, punta a facilitare l’accesso a opportunità di lavoro, tirocinio e apprendistato nei Paesi dell’Unione europea, oltre che in Islanda e Norvegia.

Il laboratorio è pensato per offrire ai partecipanti strumenti concreti per sfruttare le possibilità offerte dal programma. L’incontro si articolerà in due momenti. Nella prima parte verrà presentato il programma EURES TMS, con una simulazione pratica della registrazione alla piattaforma. La seconda sessione sarà invece dedicata all’analisi delle competenze di ciascuno e alle strategie utili per affrontare il percorso di mobilità.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini europei maggiorenni, con particolare attenzione alla fascia d’età 18-35 anni, interessati ad accrescere il proprio bagaglio professionale attraverso esperienze di mobilità nei Paesi aderenti all’iniziativa. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati. Per prendere parte al laboratorio è obbligatoria l’iscrizione, da effettuare compilando l’apposito modulo online disponibile sulla pagina dedicata all’evento.

© Riproduzione riservata