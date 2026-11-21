«Una fede e un impegno dell’Istituzione che, soprattutto nelle stazioni Carabinieri nelle periferie, è garanzia di dignità umana e legalità». Con queste parole monsignor Gianfranco Murru si è rivolto all’Arma dei Carabinieri durante la celebrazione della Virgo Fidelis, nella Basilica del Rimedio di Oristano. Alla celebrazione hanno preso parte le autorità cittadine, civili e militari, una numerosa rappresentanza di Carabinieri in servizio e dell’Associazione nazionale Carabinieri.

«La ricorrenza della Virgo Fidelis fu istituita nel 1949 da Papa Pio XII, che scelse il 21 novembre, giorno in cui la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria» si legge in una nota. La giornata assume un significato particolare anche perché legata alla commemorazione della battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia dal 6 agosto al 21 novembre 1941. «In quell’occasione, il primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri sacrificò quasi tutte le proprie unità combattenti, distinguendosi per straordinario coraggio e valore militare – fanno sapere – Ai pochi superstiti venne tributato l’onore delle armi, mentre alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare».

Nel corso della giornata viene inoltre celebrata la Giornata dell’orfano, un momento dedicato alla vicinanza e al sostegno dei figli dei Carabinieri scomparsi. «Un impegno che – ha sottolineato il comandante provinciale Raffaele Cirillo – rappresenta un dovere morale per tutta l’Arma, chiamata a garantire a questi ragazzi attenzione, sostegno e una presenza costante nel tempo».