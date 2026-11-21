Ancora lavori e una nuova chiusura per il ponte di Brabau. Il collegamento tra Oristano e Cabras sarà nuovamente interdetto al traffico da lunedì 23 novembre, a poche settimane dalla precedente interruzione necessaria per il rifacimento dell’asfalto. Questa volta l’intervento riguarda la segnaletica stradale, che dovrà essere rifatta lungo il viadotto Franceschi e nella rotatoria di Brabau.

La Provincia ha disposto il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, così da consentire all’impresa di lavorare in sicurezza. Lo stop partirà dalla rotatoria al termine di viale Repubblica, all’uscita di Oristano, e interesserà l’intero viadotto fino alla confluenza con la provinciale 1.

Non c’è ancora una data per la riapertura. La chiusura resterà infatti in vigore per tutto il tempo necessario a completare le operazioni. Un provvedimento che potrebbe creare qualche disagio a chi percorre abitualmente questa direttrice, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. La Provincia prevede un possibile incremento dei flussi sulla viabilità comunale e affida all’impresa esecutrice anche il compito di predisporre la segnaletica per informare gli automobilisti dell’interruzione.