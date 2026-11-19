Un sistema finanziario parallelo per trasferire capitali al di fuori dei circuiti bancari ufficiali, aggirando i controlli antiriciclaggio, e un giro di fatture false per oltre 22 milioni di euro. È quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Oristano nell'ambito dell'operazione “Golem”, che ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo superiore a 4,8 milioni di euro.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Oristano. Il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, riguarda beni e disponibilità riconducibili a tre cittadini di origine cinese, indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avrebbero organizzato un articolato meccanismo riconducibile al cosiddetto “underground banking”, un sistema finanziario clandestino che permette di spostare denaro al di fuori dei canali bancari tradizionali, sottraendosi ai controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Al centro dell'organizzazione ci sarebbe stata una società “cartiera”, utilizzata per emettere fatture relative a operazioni inesistenti. Il meccanismo avrebbe generato un volume d'affari fittizio superiore a 22 milioni di euro, con una totale evasione d'imposta.

Nel corso delle perquisizioni e delle operazioni di esecuzione del provvedimento, le Fiamme Gialle hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, crediti d'imposta e beni mobili. Oltre a oggetti di lusso, tra cui orologi e gioielli.

(Unioneonline)