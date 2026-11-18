È una manovra da oltre quattro milioni di euro quella approvata dal Consiglio comunale di Oristano, con tre provvedimenti che ridisegnano le previsioni del bilancio 2026-2028. Tra le voci più consistenti spiccano i finanziamenti per il porticciolo turistico di Torre Grande, il centro del riuso e gli interventi sociali. Ma a vivacizzare il dibattito in aula è stata soprattutto una spesa che non ci sarà: quella per l’acquisto del grader, il mezzo destinato alla manutenzione delle strade rurali, per il quale erano stati messi a disposizione 130 mila euro.

La variazione più consistente ammonta a 2 milioni e 889 mila euro. A fare la parte del leone sono il milione e 250 mila euro della Regione per il potenziamento del porticciolo turistico e i 290 mila euro per il centro del riuso. Altri 238 mila euro sono destinati al Centro per la famiglia di via Lanusei, 150 mila al progetto Porte della Sardegna e 116 mila al mercato civico di via Mazzini. Sul fronte sociale figurano 160 mila euro per il fondo per la non autosufficienza.

A questi si aggiunge una variazione urgente da un milione e 202 mila euro, con 428 mila euro per il Reis 2026-2027 e 123 mila per il reddito di libertà. Cinquantamila euro dell’imposta di soggiorno finanzieranno invece eventi autunnali e Capodanno.

Il confronto politico si è acceso sul grader. Diversi consiglieri hanno contestato la rinuncia all’acquisto, chiedendo chiarimenti sulla destinazione delle risorse. L’assessore Gianfranco Licheri e il sindaco Massimiliano Sanna hanno spiegato che con 130 mila euro non era possibile trovare un mezzo usato sufficientemente affidabile. Nell’immediato, 70 mila euro saranno destinati alla manutenzione delle strade e 10 mila allo studio per la costituzione di consorzi tra i proprietari delle strade vicinali. L’acquisto resta rinviato: secondo Sanna serviranno almeno 300 mila euro.

Approvati infine 13 mila euro per la Scuola civica di musica, destinati a masterclass, laboratori e nuovi strumenti.