Rafforzare il collegamento tra i servizi che, a diverso titolo, possono accompagnare le donne nel percorso di uscita dalla violenza, mettendo a disposizione competenze e strumenti per accedere alle tutele previste. È la finalità dell’incontro «Misure di sostegno alle sopravvissute alla violenza», promosso dal Centro Antiviolenza «Donna Eleonora» della Provincia di Oristano insieme alle ACLI, in programma domani, 21 novembre alle 16 nell’Aula didattica della Caritas, in via Cagliari 183.

L’appuntamento coinvolgerà gli operatori di Caf e Patronati in un momento di confronto e formazione, per rafforzare la capacità di orientare e assistere le donne nell’accesso alle misure di sostegno economiche, lavorative e sociali. Un passaggio importante per rendere più efficace la rete territoriale e facilitare il contatto con i servizi di tutela.

«Le ACLI di Oristano sono da sempre impegnate in prima linea nella lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne, una battaglia culturale e sociale che portiamo avanti attraverso azioni concrete sul territorio», sottolinea Daniela Masia, presidente delle ACLI di Oristano. L’iniziativa, spiega, punta a fornire agli operatori «strumenti pratici per orientare e sostenere efficacemente le donne nell’accesso alle tutele economiche, lavorative e sociali previste dalla normativa».

L’incontro rientra nel calendario di «Orange the World – Non sei sola!», la campagna di sensibilizzazione e formazione promossa dal Comune di Oristano, dal PLUS Ambito Oristano e dal Centro Antiviolenza Donna Eleonora. La partecipazione è aperta anche a tutti gli interessati.