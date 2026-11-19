Un appuntamento pensato e ideato per far conoscere la giustizia riparativa e le sue possibilità di generare relazione, responsabilità e comunità. Sabato 21 novembre a Oristano si terrà il convegno dal titolo Giustizia riparativa, Costruire comunità. L’appuntamento, nell'Auditorium San Domenico, è promosso da Il Giunco, Tavolo Arborense per la Giustizia riparativa che opera nell’Arcidiocesi di Oristano attraverso la Caritas diocesana.

L'iniziativa si inserisce all’interno della Settimana internazionale della giustizia riparativa promossa in Europa dall’European Forum for Restorative Justice e che si celebra ogni anno nella terza settimana di novembre. L’incontro, aperto a tutti, vedrà anche la presenza di studenti di alcune scuole cittadine che dai primi mesi del 2027 saranno impegnati, a scuola, in laboratori sulla Giustizia riparativa. «Con gli studenti, anche operatori che lavorano in contesti legati alla giustizia, al penale, ai servizi sociali - fanno sapere gli organizzatori - con loro si spera si possa creare confronto e dibattito nell’ottica della condivisione e del far crescere l’importanza dell’ideale della giustizia riparativa».

Durante l’evento sarà presentato il libro Il paradigma della Giustizia riparativa; un cammino per le comunità cristiane, a cura di Caritas italiana. Tra gli interventi, quelli di don Maurizio Spanu, direttore della Caritas diocesana e di don Enrico Perlato, coordinatore de Il giunco: presenteranno la realtà diocesana che da alcuni anni si è attivata in questo ambito operando in carcere, nelle scuole e, appunto, attraverso incontri come quello di sabato 21 per la formazione attiva dei cittadini e degli operatori del settore. Tra gli interventi in programma, anche la testimonianza di Paolo Setti Carraro, medico e fratello di Emanuela, uccisa dalla mafia nel 1982 insieme al marito, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.