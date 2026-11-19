

L’evento, rivolto agli addetti alla preparazione e distribuzione degli alimenti nella ristorazione pubblica, ha l’obiettivo di informare gli operatori del settore sulle norme e sulle procedure di controllo dei rischi da applicare nelle filiere produttive degli alimenti ed aggiornarli sulle più recenti modifiche legislative, con la finalità di tutelare la salute di tutti i consumatori, compresi quelli con allergie e intolleranze.

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl 5 di Oristano organizza per martedì 1 dicembre, dalle 15 alle 19, presso la sala convegni dell’Hotel Mistral 2 di Oristano la seconda edizione del corso di formazione gratuito sulla preparazione degli alimenti per soggetti allergici e intolleranti.

Durante il corso, che avrà come docenti i biologi e tecnici della prevenzione del Sian, saranno approfonditi i temi legati alle responsabilità dell’operatore del settore alimentare previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e saranno fornite indicazioni pratiche su come rispettarli.

«In particolare – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – si parlerà di corretta gestione degli allergeni all’interno del ciclo produttivo, che passa attraverso la corretta lettura e interpretazione delle etichette dei prodotti alimentari, l’applicazione di procedure per prevenire il rischio di contaminazioni involontarie, l’adempimento degli obblighi di informazione al consumatore sulla presenza degli allergeni all’interno dei pasti presenti nel menù».