Sessantadue anni di musica e di presenza nella vita culturale e religiosa della città. La Polifonica Arborense celebra l’anniversario della propria fondazione domenica 22 novembre, alle ore 19, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, con il tradizionale concerto dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Nella stessa giornata, alle 12, la corale animerà la messa nel suo ruolo di Cappella Musicale del Duomo. Fondata nel 1964, la Polifonica ha accompagnato la storia di Oristano attraverso un’attività che intreccia ricerca musicale, impegno culturale e servizio alla comunità.

Il ritorno come Cappella Musicale del Duomo rinnova questo legame, confermando il ruolo del coro nella vita della Cattedrale e della città. Il concerto si inserisce nell’ottava edizione di «Voci per Santa Cecilia», il festival nazionale di musica sacra promosso da Feniarco, la Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, che dal 19 al 22 novembre coinvolge cori e associazioni musicali di tutta Italia in una rete di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio musicale sacro. Per l’occasione, la Polifonica Arborense proporrà un programma con musiche di Charles Gounod, Gabriel Fauré, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni. Il coro sarà diretto dal maestro Alessio Carrus, con la collaborazione di Alessia Gallus. Al pianoforte Lorenzo Mandis e Chiara Cipolloni; le parti solistiche saranno affidate al soprano Maria Letizia Bazzolo e al basso Francesco Musinu.

Un appuntamento che rinnova la tradizione del concerto per Santa Cecilia e offre alla città un’occasione per ritrovarsi attorno alla musica e alla storia della sua corale. Il concerto avrà inizio alle ore 19. L’ingresso è libero e gratuito.