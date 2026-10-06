Masullas e Pompu, in arrivo 600mila euro per la sistemazione della strada rurale "Santu Gromai-Fagoni"Un tratto di circa 2 chilometri, molto utilizzato dalle persone del territorio
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Novità, a Masullas e Pompu, sul miglioramento della viabilità rurale. I due Comuni, infatti, nelle scorse settimane hanno partecipato ad un bando dedicato alla sistemazione delle strade di campagna, ricevendo un finanziamento di circa 600mila euro per la sistemazione della strada rurale “Santu Gromai-Fagoni”.
Un tratto di circa 2 chilometri, molto utilizzato dalle persone del territorio, che collega la provinciale 43 alla 45 e abbraccia i territori di Masullas, Pompu e Siris.
«Una strada che presentava delle criticità e dissestata – commentano Ennio Vacca e Moreno Atzei, sindaci di Masullas e Pompu – che gli agricoltori ci chiedevano di sistemare per poter accedere ai terreni di loro proprietà. È importante perché risolve alcune criticità che si creavano soprattutto nei periodi di piogge abbondanti».