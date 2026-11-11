Nuovo appuntamento, a Gonnostramatza, con il ciclo “Le Giornate di Carla”, serie di iniziative promosse dal Comune e organizzate da Nabui, proposte dallo scorso 24 ottobre, giorno dell’anniversario della morte di Carla Sebis, fino al 20 novembre, Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, una serie di iniziative.

Venerdì 13 novembre, alle 18.30, sarà la volta dell’evento in compagnia di Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e saggista, con un incontro dibattito dedicato ai diritti dell’infanzia e alla loro tutela.

Sarà l’occasione per approfondire il significato dei diritti dei bambini e il ruolo che le istituzioni e la società sono chiamate a svolgere affinché siano riconosciuti e rispettati. Colombo è oggi impegnato in un’intensa attività di divulgazione per la diffusione della cultura della legalità. L’evento sarà libero e gratuito.