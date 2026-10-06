Grande fermento, a Gonnoscodina, in vista della Sagra de sa Fregua e dei festeggiamenti in onore di San Daniele. Domenica 11 ottobre, la giornata è organizzata da Pro loco e Comune. Il via al mattino, alle 10.30, con le celebrazioni religiose e la processione per le vie del paese in onore di San Daniele, accompagnata dalle launeddas di Antonio Fanari e dall’organetto di Emilio Ghiani. Alle 11 la Santa messa, animata dal coro di Gonnoscodina.

Alle 11, il via alla 21sima edizione della Sagra, con l’apertura degli stand per le vie del centro storico. Alle 13, la prima degustazione de sa fregua. Alle 15, le attività di intrattenimento per bambini e la commedia “Le corna sono come i tacchi, Slanciano”, a cura del teatro Tragodia di Mogoro. Nel corso del pomeriggio anche il battesimo della sella con il centro equestre “Il Giarino”, lo spettacolo musicale itinerante con la “Marching Band” e il racconto “Maria Zara, strega di Gonnoscodina”.

Alle 17.30, la seconda degustazione de “Sa Fregua da passeggio”. Chiusura con i balli sardi del gruppo “A Bratzos Tentos” e la musica di Marco Pinna. Nel corso della giornata sarà possibile assistere alle dimostrazioni della preparazione de sa fregua.

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