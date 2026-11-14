Per i giovani è stata curiosità, per chi lo ha conosciuto un modo per ricordare tutto ciò che fece per il paese e non solo. Cabras ha reso omaggio a Giovanni Marongiu, giurista, professore universitario e ministro, con un convegno dedicato alla sua figura e all'eredità culturale, politica e istituzionale che ha lasciato alla Sardegna e al Paese.

L'appuntamento, promosso dal Comune di Cabras, con il contributo della Regione e organizzato dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, ha rappresentato un'occasione per approfondire il pensiero di Marongiu e ricordarne l'impegno a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale del Mezzogiorno. A trentatré anni dalla scomparsa, il convegno ha consentito di ripercorrere le diverse dimensioni della sua esperienza, mettendo in relazione l'attività accademica, le responsabilità istituzionali e il rapporto mai interrotto con la terra d'origine. A contribuire al racconto della figura di Marongiu sono stati chiamati studiosi e personalità che hanno conosciuto o approfondito il suo percorso intellettuale e politico.

Il programma ha riunito Pierciro Galeone, direttore dell'Ifel e vicepresidente della Fondazione Giulio Pastore; Donatella Morana, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Vincenzo Scotti, già ministro dell'Interno e degli Affari esteri; Angelo Rojch, già presidente della Regione Sardegna e deputato. Ad arricchire il confronto anche il collegamento con monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita e fondatore della Comunità di Sant’Egidio e con Annibale Ferrari, consulente parlamentare. Il convegno ha offerto l'occasione per rileggere una stagione della storia italiana nella quale il dibattito sul Mezzogiorno occupava un ruolo centrale nelle politiche nazionali. Una riflessione che, attraverso la figura di Marongiu, ha richiamato temi ancora attuali: la qualità della pubblica amministrazione, la formazione delle classi dirigenti, il rapporto tra istituzioni e cittadini e la capacità dei territori di costruire il proprio futuro. Nato a Cabras l'11 settembre 1929, Giovanni Marongiu costruì un percorso professionale che lo portò a ricoprire incarichi di primo piano nelle istituzioni nazionali, senza mai perdere il legame con la Sardegna.

Dopo la laurea conseguita a Roma nel 1955, avviò una lunga esperienza nel campo della ricerca giuridica, dell'insegnamento e dell'amministrazione pubblica. Dal 1958 collaborò con Giulio Pastore, assumendo successivamente la responsabilità dell'Ufficio legislativo del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Fu consigliere di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, presidente del Formez e della Fondazione Giulio Pastore, fino alla nomina a ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, incarico ricoperto tra il luglio 1990 e l'aprile 1991. La sua visione dello sviluppo attribuiva un ruolo fondamentale alle persone, alla preparazione delle classi dirigenti e alla partecipazione delle comunità locali. Per Marongiu, la crescita economica non poteva essere separata dal progresso civile e culturale: infrastrutture e investimenti dovevano accompagnarsi alla formazione, alla responsabilità amministrativa e alla capacità dei cittadini di contribuire alle scelte collettive. Un'impostazione che aveva iniziato a prendere forma già negli anni giovanili, quando rifletteva sulle opportunità offerte dall'autonomia regionale e sulla necessità di dotare la Sardegna di una classe dirigente preparata.

Uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa è stato il richiamo al rapporto tra Giovanni Marongiu e Cabras, un legame che andò ben oltre il dato biografico. Nonostante gli impegni accademici e istituzionali, il professore continuò a frequentare il paese d'origine, mantenendo relazioni personali e un'attenzione costante verso le trasformazioni economiche, culturali e sociali del territorio. La testimonianza più importante di questa vicinanza resta il Museo civico Giovanni Marongiu, del quale sostenne e promosse la realizzazione.

Inaugurato nel 1997, quattro anni dopo la sua scomparsa, il museo è oggi uno dei principali luoghi di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico del Sinis. La struttura, che custodisce testimonianze provenienti da Tharros, Cuccuru is Arrius e il complesso scultoreo dei Giganti di Mont'e Prama, rappresenta un punto d'incontro tra la memoria storica del territorio e quella di un uomo che riconosceva nella cultura una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle comunità. Come ha sottolineato il sindaco Andrea Abis nel presentare l'iniziativa, l'obiettivo ora è quello di valorizzare l'eredità politica e culturale di Marongiu, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere meglio una personalità che ha contribuito alla scienza della pubblica amministrazione e al pensiero civile e politico nazionale.