San Vero Milis, i fratelli Pinna lasciano al Comune tutti i loro beni

È disabitato da poco tempo ma in futuro diventerà un Centro per anziani. Almeno, questa è la volontà scritta in un testamento che non si può violare. L'enorme immobile con la facciata di color rosso mattone, situato in via Umberto I, nel centro storico di San Vero Milis, a pochi metri dalla chiesa di Santa Sofia, è solo uno dei beni donati al Comune dai tre fratelli Antonio, Peppina e Felice Pinna per poter realizzare il loro desiderio: un luogo per gli anziani.

«E sarà esaudito - ha dichiarato il sindaco,Giuseppe Vacca - Abbiamo già avviato le trattative che dobbiamo obbligatoriamente seguire per legge perché si trattadiun'importantedonazione. Poi ilComune deciderà come utilizzare tutti gli altri beni».

Lunedì sera, in Consiglio comunale, si terrà il primo passaggio previsto dall'iter burocratico, ovvero l'approvazione della delibera per l'accettazione dell'eredità. A quel punto, il notaio potrà procedere con l'inventario e successivamente stipulare un atto pubblico di trasferimento dei beni al Comune.

«Tutti a San Vero Milis sapevano già da diverso tempo della volontà da parte di questi tre fratelli di lasciare tutti i beni al Comune - spiega il primo cittadino - ora la questione però si sta concretizzando a seguito della morte dell'ultimo componente della famiglia Pinna. In realtà, non sappiamo ancora bene tutto ciò che il Comune erediterà. Da lunedì partirà l'iter e poi sarà tutto più chiaro».