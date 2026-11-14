Nuovo passo in avanti per la riqualificazione delle strade rurali. Lavori di importanza capitale per l’economia agropastorale della comunità. L’ultima opera portata a termine dall’amministrazione comunale guidata da Albina Mereu è la sistemazione della strada Attopiziu-Sirisi, che versava in stato di degrado da decenni. Intervento indispensabile per salvaguardare il patrimonio forestale e paesaggistico, quindi per rendere transitabile e fruibile i percorsi rurali, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e garantirne la sicurezza.

«Riqualificare questa strada ha significato ripristinare condizioni di accessibilità e sicurezza, ma anche restituire ai proprietari la possibilità di valorizzare le proprie terre, investire, avviare o riprendere attività e generare nuove opportunità economiche creando le condizioni affinché il territorio possa tornare a produrre valore e sviluppo. Ha significato soprattutto recuperare una parte del nostro territorio che rischiava di essere dimenticata, anzi già lo era».

Questo intervento è parte del piano generale di sistemazione della viabilità rurale, e di gestione del territorio comunale, che riconosce «pari dignità alle aree urbane e rurali e considera la cura delle infrastrutture uno strumento essenziale per prevenire il degrado, contrastare l'abbandono, tutelare il patrimonio della comunità e promuovere nuove opportunità di sviluppo», prosegue la prima cittadina.

Cura del territorio per custodire «ciò che ci appartiene, creare opportunità di crescita economica, rafforzare il senso di comunità e fare in modo che i nostri luoghi continuino a essere vissuti».