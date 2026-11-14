Un modo per ricordare, riflettere e far conoscere ai più piccoli una tragica pagina della storia italiana, accompagnata dalle note dell’Inno di Mameli. Questa mattina, a Ollastra, è stata esposta l'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, lungo l'autostrada A29. Il mezzo ha fatto tappa in piazza del Comune in occasione dell'iniziativa "Dal sangue donato al sangue versato", promossa dall'associazione della Polizia di Stato "Donatori Nati" in collaborazione con "Quarto Savona Quindici", l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Osvaldo Congiu e l'associazione Avis. Collegata da remoto Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone e vittima della strage di Capaci. Ad Ollastra era presente invece il fratello di Emanuela Loi, la giovane poliziotta di Sestu che perse la vita nella strage di via D’Amelio insieme al magistrato Paolo Borsellino.

«Un'auto che per la Polizia di Stato è molto più di una testimonianza storica. È la memoria viva di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, i nostri colleghi della scorta che, insieme a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, hanno perso la vita servendo lo Stato - si legge nel profilo Facebook della Questura di Oristano - Portare questa teca tra la gente significa trasformare il dolore in un presidio di legalità e ricordare che i valori per cui quei ragazzi hanno sacrificato la propria vita continuano a vivere nel lavoro quotidiano della Polizia di Stato».

Nel suo intervento, il questore Pino Scrivo ha sottolineato invece che chi indossa una divisa sceglie ogni giorno di proteggere la vita degli altri e che chi dona il sangue compie un gesto altrettanto nobile per salvarla. Due modi diversi, ma profondamente legati, di mettersi al servizio degli altri. Una giornata dedicata alla memoria, alla legalità, ma anche alla solidarietà. Grazie alla presenza dell’autoemoteca dell’Avisin piazza Angioy, è stato possibile donare il sangue. All'evento hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo guidato dal preside Giuseppe Scarpa. Per loro un messaggio chiaro: l'importante della legalità.