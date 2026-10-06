Frequenta il quinto anno del Liceo Linguistico di Ghilarza, ma accanto allo studio coltiva con determinazione una passione che sta prendendo sempre più forma: la musica. È quella di Mattia Campagnoli, giovane artista indie pop ghilarzese che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Geometra”, disponibile sulle principali piattaforme digitali come Spotify e YouTube.

Nonostante la giovane età, Campagnoli ha già costruito un percorso artistico ben definito. Tra febbraio e giugno 2026 ha pubblicato tre singoli dedicati a temi sociali e d'attualità. Tra questi si distingue il brano d'esordio “Dazi e guerre”, una riflessione musicale sulle dinamiche geopolitiche contemporanee che aveva già evidenziato la volontà dell'artista di affrontare argomenti originali e impegnati.

Con “Geometra” Mattia cambia prospettiva e punta l'attenzione sulla realtà quotidiana. «Questa volta ho scelto di parlare della quotidianità dell'ufficio tecnico e dei finti professionisti che, nel nostro Paese, almeno sembrano dominare quegli ambienti», spiega il giovane cantautore.

Il nuovo lavoro rappresenta anche un'evoluzione dal punto di vista musicale. Il brano è caratterizzato da un sound moderno, costruito attorno a sintetizzatori e drum machine, elementi ormai distintivi della sua produzione artistica. Una scelta che segna un deciso passo avanti rispetto alle sonorità più amatoriali dei primi lavori, avvicinandosi alle produzioni professionali del pop contemporaneo.

Un aspetto particolarmente significativo è che ogni fase della realizzazione porta la firma dello stesso Campagnoli. Il giovane artista, infatti, compone e produce autonomamente i propri brani, dando vita a un progetto musicale personale che riflette la sua sensibilità e la sua visione artistica.

«Con questo nuovo singolo apro un nuovo capitolo», sottolinea Campagnoli. “Geometra”, infatti, anticipa l'uscita del suo primo EP, “Giri di parole”, prevista per il prossimo 20 ottobre. Un lavoro composto da quattro tracce che avranno proprio nel nuovo singolo uno dei loro punti di riferimento.

L'EP sarà accomunato da un messaggio ben preciso: «La necessità di preservare l'unicità e la forza d'animo che contraddistingue ciascuno di noi», conclude il giovane musicista.

Con “Geometra”, Mattia Campagnoli conferma la volontà di utilizzare la musica non soltanto come forma espressiva, ma anche come strumento di osservazione della realtà, proseguendo un percorso artistico che, partendo da Ghilarza, guarda già a un pubblico sempre più ampio.

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