A Curcuris, il Festival Comunitario incontra “BìFoto Fest”. Venerdì 9 ottobre, alle 18, in via Chiesa, l’inaugurazione delle sezioni espositive di Curcuris del “BiFoto Fest 2026 – Festival della Fotografia in Sardegna”.

Una collaborazione che porta all’interno del Festival Comunitario due lavori di fotografia documentaria dedicati alla Palestina e a Gaza: “Water Apartheid”, di Pietro Masturzo, e “Gaza: Life Rewritten by War”, di Fatima Shbair. Masturzo sarà presente a Curcuris e accompagnerà il pubblico nella presentazione dell’esposizione. Le due mostre fanno parte di un percorso espositivo che si sviluppa tra Mogoro e Curcuris, portando la fotografia fuori dagli spazi tradizionali e lungo le vie dei nostri paesi. L’ingresso è libero.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con BiFoto Fest e il contributo della Fondazione di Sardegna.

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