Il comandante della Caserma dei Carabinieri di Cuglieri Giuseppe Cappai termina il suo lungo percorso nell’Arma, sempre al servizio delle comunità in cui ha operato, onorando la benemerita e rispettando i suoi valori fondanti. Un momento importante, segnato da emozione e soddisfazione per gli anni trascorsi in uniforme, durante i quali ha svolto il proprio incarico con professionalità, senso del dovere e attenzione verso i cittadini. Al suo posto è arrivato il nuovo comandante maresciallo Matteo Malatesta.

Per l’occasione del congedo dalla comunità cuglieritana l’Amministrazione comunale ha salutato ufficialmente il Maresciallo Cappai, consegnandogli una targa in segno di riconoscenza per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel corso del suo servizio a favore della comunità. Il Sindaco Andrea Loche, a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza, ha espresso «un sincero grazie per il prezioso lavoro svolto, per la presenza costante sul territorio e per l’attenzione sempre riservata alle esigenze dei cittadini. Un momento semplice ma significativo, per testimoniare la nostra gratitudine a chi ha saputo mettere competenza, senso del dovere e umanità al servizio della comunità. Grazie, Maresciallo Cappai, e un sincero augurio per il futuro».

Questo il messaggio di commiato del maresciallo Cappai: «dopo 20 anni vissuti, per motivi inerenti la mia professione, tra i comuni di Cuglieri e Sennariolo, con mia moglie Antonella abbiamo fatto rientro dove avevamo progettato di vivere a fine carriera, a Perfugas. Vi lasciamo con un po' di tristezza, dopo aver condiviso con Voi momenti belli ed un po' meno belli. Abbiamo avuto l'onore di conoscere tante persone per bene, ma sono dell'idea che le amicizie se vuoi non le perdi mai! Grazie di tutto e a presto, ne siamo certi. Un abbraccio forte a tutti voi carico di affetto e stima».

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