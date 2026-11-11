A Oristano il commercio ambulante avrà una nuova mappa e, soprattutto, regole più stabili. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, con 20 voti favorevoli, il Piano dei posteggi isolati, che mette ordine nelle aree destinate alla vendita su suolo pubblico fuori dai mercati e supera il sistema delle autorizzazioni annuali.

Il documento individua 44 posteggi: 31 per il settore alimentare e 13 per quello non alimentare. Dieci delle postazioni alimentari saranno riservate ai produttori agricoli, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e favorire la filiera corta. Le concessioni avranno una durata di dieci anni e saranno assegnate attraverso procedure a evidenza pubblica, consentendo agli operatori di programmare investimenti e attività con maggiore certezza.

«Con questo Piano superiamo una gestione frammentata e precaria dei posteggi isolati, introducendo una programmazione organica, trasparente e orientata al futuro», ha spiegato l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen, ricordando il lavoro condiviso in commissione, con il contributo di maggioranza e minoranza. La localizzazione, ha precisato, è stata valutata anche in relazione alla sicurezza stradale e pedonale, al decoro urbano e alla convivenza con i negozi.

Soddisfatto Gianmichele Guiso (Forza Italia), presidente della commissione Attività produttive, che ha sottolineato le ricadute sulla vita dei quartieri: dalle bancarelle di frutta e verdura vicino alle abitazioni ai punti di ristoro nelle aree sportive, fino alla vendita di fiori nei pressi del cimitero.

Per Massimiliano Daga (Pd) il confronto ha dimostrato che «le proposte nell’interesse generale devono essere recepite indipendentemente da chi le presenta». Antonio Iatalese (Udc) ha evidenziato la necessità di garantire stabilità, sicurezza e decoro, mentre Fulvio Deriu (FdI) ha rimarcato che l’assegnazione tramite bando rappresenta «una garanzia contro qualsiasi forma di favoritismo».

Il sindaco Massimiliano Sanna ha infine definito il Piano «un’opportunità che ha una valenza sia economica sia sociale», capace di sostenere le imprese e rafforzare i servizi di prossimità.