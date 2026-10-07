Controlli antidroga alla fermata dei pullman di piazza Fra Locci, a Tortolì. Dalle prime ore della mattinata di oggi, i militari della compagnia della Guardia di finanza di Arbatax, con al seguito le unità cinofile, hanno presidiato il principale snodo del trasporto pubblico cittadino e hanno effettuato verifiche a tappeto sui mezzi in transito.

Secondo quanto raccolto sul posto, i militari delle Fiamme gialle hanno condotto accertamenti sui mezzi dell’Arst in arrivo e in partenza dal capolinea e hanno fatto salire a bordo i cani antidroga per il controllo dei bagagli e dei passeggeri.

Un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto del trasporto e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in un punto nevralgico frequentato ogni giorno da centinaia di persone tra pendolari, studenti e viaggiatori diretti verso Tortolì, Lanusei e i centri dell’interno.

I controlli, svolti in modo rapido per limitare i disagi all’utenza, rientrano nell’attività ordinaria di presidio del territorio che la Guardia di finanza porta avanti periodicamente negli scali portuali, nelle stazioni e nei punti di maggiore aggregazione giovanile.

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