È scappato forzando il braccialetto elettronico. Ora Roberto Arzu è ufficialmente irreperibile. In Ogliastra è scattata la caccia all’uomo.

Cinquantanove anni, di Arzana, il suo è un nome noto alle cronache giudiziarie isolane. È imputato in un processo pesante: un maxi traffico di sostanze stupefacenti con base in Sardegna e con canali di approvvigionamento che, secondo l’impianto accusatorio, passavano direttamente dalle mani della criminalità organizzata calabrese e albanese.

Roberto Arzu

Arzu – che si trovava ai domiciliari per l’omicidio di Mino Marongiu – dovrebbe scontare una pena di sei anni e mezzo di carcere.

Ieri doveva essere un giorno di attesa in vista della decisione della Corte di Cassazione annunciata per la tarda mattinata (poi rinviata). Invece si è trasformato nel giorno della fuga.

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