Le capre erano rimaste bloccate su una parete rocciosa a Sant'Antonio, nel territorio di Jerzu. Le hanno salvate i vigili del fuoco di Lanusei.

L’allevatore, dopo aver tentato invano per quattro giorni di trarre in salvo gli animali, ha richiesto l’intervento del personale del 115. Sul posto è intervenuta una squadra specializzata in tecniche Saf (Speleo alpino fluviali), che si è calata lungo la falesia, raggiungendo gli animali e portandoli in salvo.

Le operazioni, particolarmente impegnative per le caratteristiche del luogo, si sono concluse nella tarda serata di ieri.

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