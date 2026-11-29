Giallo lungo la strada statale 198, tra Ilbono e Tortolì.

All’altezza del chilometro 104, vicino al Ponte Corongiu (territorio di Elini), è stata rinvenuta una Lancia Ypsilon con all’interno un uomo carbonizzato.

Sul posto gli agenti del commissariato, in supporto i carabinieri della sezione radiomobile e i vigili del fuoco. Presente anche la squadra mobile di Nuoro e la Scientifica, la sostituta procuratrice di Lanusei, Giovanna Morra, e il medico legale Danilo Fois.

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