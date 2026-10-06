Una barca di quattro metri e mezzo, acquistata lo scorso giugno, è sparita dalla spiaggia di Torre di Bari.

È l’amaro regalo che ha ricevuto Giovanni Murino, 80 anni, una vita nella Polizia di Stato, pluridecorato con la Medaglia d’argento al valor civile per aver sventato le prime rapine delle Brigate Rosse.

La piccola imbarcazione in alluminio con il tendalino bianco era stata lasciata in spiaggia dove Murino la teneva abitualmente. Da qualche giorno, però, se ne sono perse le tracce. A far pensare al furto è la dinamica: per le sue dimensioni e per il peso, la barca non può essere stata portata via a braccia. Chi l’ha presa potrebbe averla caricata su un furgone.

Sul caso sono al lavoro i carabinieri. Le immagini delle videocamere sono ora al vaglio degli investigatori e potrebbero fornire elementi decisivi per risalire agli autori. Comprata per godersi il mare, la barca era diventata per l’80enne ex poliziotto un piccolo angolo di serenità.

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