Due feriti in codice giallo e lunghe code sino all’ingresso dello svicolo da Nuoro. È il bilancio dell’incidente avvenuto dopo le 20 al chilometro 48 della 131 Dcn, in direzione Cagliari, dove un tamponamento ha coinvolto tre veicoli.

Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse in codice giallo dagli uomini del 118. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi.

L’incidente ha provocato il blocco del traffico per circa 30 minuti. La circolazione è stata poi riaperta, ma code e rallentamenti hanno causato disagi agli automobilisti, con traffico congestionato fino all’uscita di Nuoro. Sul posto la Polstrada e i vigili del fuoco.

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