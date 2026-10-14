L’operazione più difficile, quella sotto la montagna, è riuscita. Ora inizia l’altra, quella della riabilitazione.

L’intervento alla gamba per il grave trauma da schiacciamento riportato nella grotta di Gorropeddu è riuscito. Luca Olmetto, 31 anni, il giovane speleologo di Codrongianus estratto dopo 27 ore nel Supramonte di Urzulei, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Francesco di Nuoro.

È vigile e cosciente. Continua le terapie del caso. La prognosi resta riservata.

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