Salvato a Urzulei, lo speleologo Luca Olmetto operato alla gamba: intervento riuscitoÈ ancora ricoverato in terapia intensiva al San Francesco di Nuoro
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L’operazione più difficile, quella sotto la montagna, è riuscita. Ora inizia l’altra, quella della riabilitazione.
L’intervento alla gamba per il grave trauma da schiacciamento riportato nella grotta di Gorropeddu è riuscito. Luca Olmetto, 31 anni, il giovane speleologo di Codrongianus estratto dopo 27 ore nel Supramonte di Urzulei, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Francesco di Nuoro.
È vigile e cosciente. Continua le terapie del caso. La prognosi resta riservata.