Il patrimonio storico di un territorio che non si ferma mai, tornando a coinvolgere residenti e forestieri per un weekend: tra il complesso megalitico di Biru 'e Concas, il Teatro Comunale Murgia e le strade di Sorgono fa ritorno "Sinnos & Mudas" per la sua quarta edizione, in programma fino a domenica 27 nell'intreccio di visite guidate, laboratori, incontri e musiche della tradizione, con queste ultime che vedono il loro apice sabato alle 17, con i "Cumbidos a Cuncordu".

La manifestazione ha avuto inizio già nel primo pomeriggio di oggi, con le archeologhe Viviana Cau e Carmen Delogu ad accompagnare i visitatori fra i menhir di Biru 'e Concas, quel "sentiero delle teste" considerato da molti come una Stonehenge isolana, mentre in piazza Concas la genonese Cooperativa Giunone organizza un laboratorio sui giochi tradizionali sardi, pensato per piccoli e famiglie. Alle 18 ci si trasferisce al Teatro Murgia, dove l'autrice Francesca Pili presenta il suo "L'intersezionalità nel cinema" (2025, Catartica Edizioni), conversando con Gianfranca Salvai in un'incontro promosso dal Collettivo Avvolotadoras, facendo poi spazio per le 19 allo spettacolo "Letture in-cantate" della Compagnia S'Iscumissa, con Giancarlo Palermo a offrire un commento videomusicale su alcune pagine tratte dalle opere di Grazia Deledda, proprio per il centenario del Nobel assegnato alla scrittrice nuorese. A concludere la serata d'apertura, una degustazione di vini e prodotti del territorio.

Sabato invece riprendono i percorsi guidati a Biru 'e Concas, sia alla mattina dalle 9:30 alle 12:30, che a seguire nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Proprio in quest'ultima fascia il Gruppo Folk Sorgono tiene un laboratorio di danze negli ex locali della Pretura, passando al racconto delle maschere tradizionali del paese dalle 17 alle 19, per voce del Gruppo Arestes, nella sede dell'associazione Mandra Olisai. E come anticipato sopra, dalle 17 le vie del paese si riempiono di musica, con il canto itinerante di "Cumbidos a Cuncordu" che viene affidato ai complessi Cuncordu Sorgonesu, Tenore Murales di Orgosolo e Tenore Romanzesu di Bitti.

Infine, la giornata conclusiva di domenica si apre già alle 9, con l'escursione archeo-geologica alle Domus de Janas di Santu Loisu, con il geologo Luigi Sanciu ad affiancare le archeologhe Delogu e Cau. Dopo il laboratorio didattico sui reperti ossei, fissato alle 14 e condotto dall'antropologa Consuelo Rodriguez, a officiare il gran finale è la Seuinstreet Band, facendo risuonare per le strade la propria orchestra a partire dalle 18, con destinazione piazza Vittoria per un ultimo momento di esposizione e degustazione con i prodotti locali.

Il titolo – "segni e cambiamenti" – racconta l'idea di fondo del progetto, nato per custodire il patrimonio di Sorgono nella convinzione che l'identità non sia mai ferma: gli anziani lo conservano, i giovani lo imparano per tramandarlo, e ogni generazione vi aggiunge qualcosa di proprio. È così che i menhir, i canti sacri, le maschere e le danze diventano un unico racconto, da vivere camminando. A chiudere il fine settimana, in piazza della Vittoria, l'esposizione e la degustazione dei vini dei produttori locali: un brindisi nel punto in cui, fino a poche ore prima, passavano le voci.