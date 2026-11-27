Due persone sono state trasportate dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro dopo un frontale avvenuto questo pomeriggio in via Dessanay. Secondo una prima ricostruzione una delle due auto stava svoltando verso un locale commerciale mentre dall’altro senso di marcia proveniva un’altra auto. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118. Due i feriti, non gravi, trasportati in ospedale per accertamenti. Disagi alla circolazione.