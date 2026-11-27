I lavoratori in lotta del Cpr hanno un punto fermo: «Se entro martedì la situazione non si dovesse sbloccare, andremo a Nuoro e chiederemo al Prefetto che ci vengano pagati gli stipendi arretrati e tutte le competenze».

È quanto scaturito dall'assemblea dei lavoratori del Cpr in stato di agitazione, dipendenti della cooperativa Officine Sociali (che gestisce i servizi all'interno del Cpr), che si è svolta oggi pomeriggio nell'aula consiliare di Macomer. Un'assemblea per fare il punto sulla situazione, dopo il mancato accordo tra le parti, durante l'incontro istituzionale che si è svolto in Prefettura giovedì pomeriggio. Nonostante la cooperativa abbia provveduto a pagare metà stipendio del mese di settembre, manca all'appello lo stipendio di ottobre, metà di quello di settembre, oltre le problematiche irrisolte relative al Tfr e ai rimborsi fiscali.

Guidato dal leader dell'Ugl, Simone Testoni, i lavoratori hanno manifestato il loro malcontento per come si sta evolvendo la situazione. Nell'incontro che si è svolto davanti al Prefetto Alessandra Nigro, la Officine Sociali, rappresentata dal direttore generale Marco Bianca, non ha fornito garanzie plausibili per risolvere la vertenza, nonostante sia stata richiamata dal Prefetto Nigro alle proprie responsabilità. C'è tanta preoccupazione, manifestata da tutti nell'assemblea nell'aula consiliare.

«Non siamo più disposti ad accettare promesse, rinvii e rassicurazioni prive di riscontri concreti - dice il leader dell'Ugl Simone Testoni -. La stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori che da troppo tempo sono costretti a vivere in una condizione di precarietà contrattuale. Non si può garantire un servizio per conto dello Stato sulla pelle dei lavoratori, negando loro certezze economiche, stabilità occupazionale e adeguato riconoscimento professionale».

I lavoratori in lotta sono pronti a mettere in campo ogni legittima forma di mobilitazione sindacale per far sentire la loro voce in un territorio che da troppo tempo grida lavoro, rispetto e dignità. La cooperativa Officine Sociali, il prossimo mese cessa la sua attività al Cpr di Macomer e inizierà un nuovo percorso a Monastir. Il prossimo appuntamento sarà quello di Nuoro mercoledì, qualora l'azienda non dovesse rispettare le richieste dei lavoratori e quindi della Prefettura. Con il Rsa Ayoub Idrissi Hanafi, e col sostegno dell'Ugl, i lavoratori continuano con lo stato di agitazione, fino alla fine della vertenza. «Non arretreremo di un solo passo».