C’è anche una scuola di Nuoro, l’istituto tecnico Francesco Ciusa, tra le scuole evacuate questa mattina per un allarme bomba scoppiato in decine di scuole italiane.

L'allerta dopo una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine.

Sul posto le volanti della polizia e gli uomini della Digos che hanno fatto un sopralluogo. L’allarme è già rientrato. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.