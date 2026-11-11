Una delegazione dell'associazione Distretto Rurale Media Valle del Tirso è stata protagonista di una missione tecnica e istituzionale a Granada, in Spagna.

La missione si è svolta dal 26 al 30 ottobre scorso e si è conclusa con esiti operativi di rilievo. Una iniziativa che è stata ideata per favorire lo scambio di buone pratiche tra territori affini e dotare il Distretto Media Valle del Tirso di strumenti strategici avanzati sul piano economico, scientifico e di promozione territoriale.

«La scelta dell’Andalusia e in particolare dell'area dell'Alpujarra - dice il presidente Tore Ghisu- nasce da affinità morfologiche, climatiche e socio-economiche con le zone interne della Media Valle del Tirso: entrambe le realtà condividono un contesto montano e collinare, tradizioni produttive radicate, un'orografia complessa e la sfida comune di contrastare lo spopolamento puntando su eccellenze agroalimentari e turismo rurale sostenibile».

Una giornata è stata interamente dedicata a incontri tecnici con le imprese virtuose del territorio andaluso, capaci di integrare filiera corta, qualità e valorizzazione turistica, con l’olivocultura di collina, poi ancora la viticoltura d'altura, quindi la stagionatura naturale dei salumi.