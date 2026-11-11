Luca Locci, Giuseppe Vinci e Dino Toniutti, vittime dei sequestri, saranno protagonisti dell'incontro che si terrà venerdì sera, alle 19, alla sala del Maart Intermodale, nell'iniziativa legata al progetto "Il secolo sotto sopra", dedicato alla cronaca, alla memoria e alle storie rimaste in ombra avvenute nella seconda metà del secolo scorso, con la regia di Marco Benevole, direttore artistico dell'associazione cultura Maart Heart City.

"Dal bottino al riscatto" è il titolo dell'iniziativa, quindi dai sequestri di persona alle rapine ai portavalori. E' il primo appuntamento della nuova stagione de "Il secolo Sottosopra", con un confronto che metterà al centro la storia, i fatti e le testimonianze dirette.

Interverranno l'avvocato Rosaria Manconi e lo storico Gianluca Taccori, (ideatore dell'iniziativa), con la partecipazione di Luca Locci, Dino Toniutti e Giuseppe Vinci, vittime dell'Anonima Sarda, tra la fine degli anni settanta e metà degli anni novanta del secolo scorso. I tre racconteranno la loro esperienza e la loro testimonianza nell'incontro.

Un’iniziativa dedicata al compianto giornalista Paoletto Sechi.

Nel corso dell'incontro si ripercorreranno diverse tappe, legate agli assalti ai portavalori, alle corriere e soprattutto al sequestro di persona. A Macomer e nel Marghine nel giro di trent'anni ci sono stati ben 10 rapimenti, tra cui il piccolo Luca Locci, Dino Toniutti e Giuseppe Vinci, protagonisti dell'incontro.



