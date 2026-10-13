Aveva 45 grammi di droga già suddivisa in 72 dosi pronte per essere cedute. Per questo un 28 enne è stato arrestato dai militari della Sezione Operativa del Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Nuoro. Al 28enne è contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nell'ambito dei consueti e mirati servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma territoriale e volti a reprimere il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti tra le vie della città. I militari, a seguito di un’attenta attività info-investigativa e di osservazione, hanno proceduto al controllo e alla successiva perquisizione a carico del giovane. I sospetti dei carabinieri si sono rivelati fondati ed infatti durante le operazioni di ricerca sono stati rinvenuti nella disponibilità del ragazzo 45 grammi di cocaina: lo stupefacente si presentava già minuziosamente confezionato e suddiviso in 72 dosi totali, pronte per essere immesse sul mercato e cedute ai consumatori finali.

Al termine delle operazioni il 28enne è stato ristretto portata il proprio domicilio, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dalla competente Autorità Giudiziaria di Nuoro.

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