Nuoro, scontano 4 anni per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: espulsi 2 stranieriUn cittadino kazako e uno moldavo sono stati accompagnati alla frontiera dalla polizia subito dopo la scarcerazione
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Hanno appena finito di scontare una pena a quattro anni per favoreggiamento all’immigrazione. Per questo due cittadini stranieri, irregolari sul territorio italiano, un kazako e un cittadino Moldavo, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati raggiunti da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Nuoro.
Ad eseguire l’espulsione la polizia di Stato con gli uomini delle scorte internazionali dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Nuoro che ha accompagnato i cittadini stranieri alla frontiera subito dopo la scarcerazione.