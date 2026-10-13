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Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Manzoni. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da una Ford che, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorta della sua presenza. Fortunatamente, l’auto che viaggiava a bassa velocità ha colpito la donna ferendola piede, evitando conseguenze più gravi. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto il 118 e la pattuglia della polizia Locale