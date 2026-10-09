Un uomo è caduto questa mattina in via Lamarmora, a Nuoro, battendo violentemente la testa sul marciapiede. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Francesco.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha individuato e segnalato con dei coni e il nastro biancorosso un tratto di marciapiede sconnesso. Proprio in quel punto l’uomo potrebbe aver inciampato, perdendo l’equilibrio e finendo a terra.

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