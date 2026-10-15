È ricoverato in condizione critiche all’ospedale San Francesco di Nuoro l’anziano rimasto ferito dopo una rovinosa caduta in città. L’episodio è avvenuto questa mattina alle 13 in via Manzoni, a poca distanza dalla banca, dove l’anziano che si muoveva con l'aiuto di un tutore, ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo violentemente la testa.

A terra, una macchia di sangue che ha evidenziato la gravità della situazione e reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro con un’ambulanza del 118, scortata da un’auto della polizia locale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore, un mancamento, oppure se l’uomo abbia perso l’equilibrio inciampando a causa delle condizioni del marciapiede.

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