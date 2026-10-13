Un 28enne di Nuoro è finito in manette nel pomeriggio di ieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è scattato a Santu Predu, dove gli agenti delle Volanti hanno eseguito una serie di perquisizioni nell’abitazione dell’uomo e della sua fidanzata.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni etti di hashish e oltre duemila euro in contanti, una somma della quale non sarebbe stata fornita una giustificazione. Al termine delle operazioni, per il 28enne sono scattate le manette

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